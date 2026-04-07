Ombouw Korreweg tot fietsstraat begonnen

De werkzaamheden aan de Korreweg beginnen deze dinsdag. Dinsdagochtend was de weg al afgesloten, omdat de straat wordt omgebouwd tot fietsstraat en tegelijk groener en veiliger gemaakt.

De eerste fase duurt tot en met met 19 juli en begint met het weggedeelte tussen de Singelweg en de rotonde bij de Sumatralaan en de J.C. Kapteynlaan. Dit gedeelte van de Korreweg is dan afgesloten.

Omrijden met de auto kan via de Bedumerweg en de Sumatralaan. Fietsers worden omgeleid via de Padangstraat of de J.C. Kapteynlaan, de Petrus Driessenstraat en de Bloemsingel. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.

Ook bussen kunnen tijdens de herinrichting niet over de Korreweg rijden. Daarom is er een tijdelijke halte op de J.C. Kapteynlaan. Bussen rijden om vanaf het Boterdiep via de Kolendrift, de Vrydemalaan en de J.C. Kapteynlaan naar de Korreweg.

Na 19 juli gaan de werkzaamheden verder bij de rotonde. Die is dan afgesloten tussen 20 juli en 12 augustus.