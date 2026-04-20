OM wil kleermaker vier maanden achter de tralies voor aanranding in naaiatelier Stad

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een 34-jarige man uit Nieuwe Pekela vier maanden de cel in voor een aanranding in zijn naaiatelier in Groningen. Volgens DvhN wordt de man verdacht van het betasten van een vrouw in een pashokje in de winkel.

Tijdens een bezoek aan het atelier vroeg de man aan het vermeende slachtoffer haar bikini aan te trekken, een kledingstuk waarvan de vrouw wilde weten of de kleermaker het op maat kon maken. Volgens het OM ging de man vervolgens het kleedhokje binnen, waar hij de vrouw betastte en ongepast bejegende.

De kleermaker ontkent en stelt nooit iemand aan te raken, ook niet bij het afspelden van kleding. Maar het OM vindt het verdacht dat camerabeelden uit de zaak precies op de bewuste momenten ontbreken. Daarnaast is DNA van de man gevonden op de binnenkant van de bikini.

De rechtbank doet over een kleine twee weken uitspraak in de zaak.