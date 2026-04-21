OM eist drie jaar cel voor steekpartij fietsenstalling Forum

Een 19-jarige man uit de gemeente Hogeland heeft drie jaar cel tegen zich horen eisen voor een steekpartij onder Forum Groningen in Stad. De verdachte zou daar op 30 november 2025 iemand in zijn hals hebben gestoken.

De verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging handelde en dat hij slechts met het mes in de richting van het slachtoffer zwaaide. Hij had niet door dat hij het slachtoffer had geraakt, totdat hij dat later te horen krijgt, aldus de verdachte. Hij zegt dat hij het mes bij zich had, omdat hij werkt als pakketbezorger en direct uit werk naar de stad was gegaan.

Poging tot doodslag

Volgens de officier van justitie is er sprake van poging tot doodslag. Ze heeft de camerabeelden bekeken en ziet het steekincident als een aanval en geen verdediging. Van noodweer is geen sprake. Ze eist 36 maanden, waarvan 18 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

De advocaat van de verdachte vond dat er wel sprake was van zelfverdediging. Volgens haar handelde haar cliënt uit angst en paniek, nadat hij belaagd zou zijn door de rivaliserende groep, waarvan hij dacht dat één persoon een wapen bij zich had.

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op 4 mei.