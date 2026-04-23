OM eist celstraf tegen man die brand stichtte in woning Siersteenlaan

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 18 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 65-jarige Stadjer voor brandstichting in zijn woning aan de Siersteenlaan. Dat melden RTV Noord en DvhN.

De verdachte spreekt van een ‘wanhoopsdaad’ en ‘een schreeuw om hulp’. Volgens het OM was er sprake van levensgevaar voor andere bewoners van het appartementengebouw. De man had op de avond van 18 november vorig jaar iemand bij hem thuis uitgenodigd, die hem drugs gaf. Volgens de verdachte was hij compleet van de wereld, terwijl de bezoeker diverse andere mensen binnenliet. Toen de Stadjer buiten hulp probeerde te halen, hetgeen niet lukte, ging hij terug naar binnen en stak hij een kleedje van een bijzettafeltje aan. Vervolgens vatten ook de gordijnen vlam, waarop de verdachte weer naar buiten ging.

De gewaarschuwde brandweer kon het vuur snel blussen, maar het trappenhuis stond vol rook. Daardoor konden enkele hoogbejaarde bewoners van het complex niet wegkomen. Volgens het OM was er vanwege de giftige rookontwikkeling sprake van levensgevaar.

De officier van justitie wees nog wel op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij had na de dood van zijn vrouw een rouwstoornis ontwikkeld en was verslaafd geraakt aan alcohol en drugs. Inmiddels staat de man op de wachtlijst voor opname in een forensische psychiatrische afdeling. De rechtbank doet op 13 mei uitspraak.