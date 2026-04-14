OM eist 7 jaar cel voor gewelddadige ‘seksuele woningoverval’ Papengang: ‘Verdachte kwam binnen door raam en verkrachtte slachtoffer urenlang’

Het OM eiste dinsdag zeven jaar gevangenisstraf tegen een dakloze man, die eind mei vorig jaar een vrouw uur verkrachtte nadat hij haar woning aan de Papengang binnenklom door een raam.

Op 29 mei zou de man, een onbekende voor de vrouw, haar woning zijn binnengedrongen via haar raam. Volgens de vrouw probeerde de man haar direct te zoenen. De vrouw verzette zich hevig, maar kon de man (mede door een fysieke beperking) niet afweren. De man zou haar, gedurende een aantal uren, meermaals op gewelddadige wijze hebben verkracht. “Hij heeft haar aan haar hoofd en haren getrokken, tegen de muur geduwd, haar kleding gescheurd en houdt haar tegen als ze probeert via het raam te ontkomen”, schrijft het OM. “

Als verdachte uiteindelijk in slaap valt, weet het slachtoffer haar huis te ontvluchten en hulp te zoeken bij anderen. De politie was al onderweg, na telefoontjes van bezorgde buren. Agenten vinden de verdachte uiteindelijk slapend in het bed van het slachtoffer en houden de man op heterdaad aan.

De licht verstandelijke beperkte man ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht en stelde dat alles die avond vrijwillig zou zijn gebeurd. Hij zou haar ook niet hebben vastgebonden of geweld hebben gebruikt. Maar het OM vindt zijn verklaring volstrekt ongeloofwaardig en niet passen bij de letsels van mevrouw en het sporenbeeld in de woning. De officier van justitie eiste daarom zeven jaar cel tegen de dakloze man: “In je eigen huis overvallen worden door iemand die alles van je pakt op seksueel vlak dat kan niet anders worden omschreven dan een seksuele woningoverval. Je moet overal veilig zijn, maar al helemaal in je eigen huis.”