OBS Brinkschool in Haren doet mee aan de Kinderportemonnee

Tien basisscholen in de provincie Groningen, waaronder OBS Brinkschool in Haren, zijn afgelopen maand begonnen met de eerste Groningse editie van de Kinderportemonnee.

De Kinderportemonnee is een initiatief van stichting Kinderpostzegels, waarbij basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 zelf beslissen welke lokale organisaties een speciaal budget krijgen. Het geld is bedoeld om andere kinderen te helpen.

De leerlingen mogen nadenken over drie grote thema’s: armoede, (on)veilig thuis en gezondheid. Ze bespreken wat er speelt in hun eigen omgeving, welke problemen ze zien en welke oplossingen volgens hen echt het verschil kunnen maken.

Het project is een samenwerking tussen Nationaal Programma Groningen en Kinderpostzegels.