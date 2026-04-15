NOS organiseert publieksavond in Stad over journalistiek en nieuws

De NOS komt op 1 juni naar Groningen voor een publieksavond over journalistiek en nieuws. Tijdens de avond leggen journalisten van de nationale omroep uit hoe ze werken en welke keuzes ze maken.

Ook wordt ingegaan op het verschil tussen verslaggeving en duiding en wat er gebeurt op de redactie bij groot nieuws. Bezoekers kunnen vragen stellen aan onder meer parlementair verslaggevers, binnenlandredacteuren, presentatoren en journalisten van NOS Stories. Ook specialisten op het gebied van de Verenigde Staten en het Midden-Oosten zijn aanwezig.

De avond vindt plaats op maandag 1 juni en begint om 20.00 uur. Het programma in de zaal duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er tijd om met medewerkers van de NOS in gesprek te gaan. De locatie wordt later bekendgemaakt aan mensen die zich hebben aangemeld. De avond wordt gepresenteerd door Winfried Baijens.

Deelname is gratis. Inwoners kunnen zich hier aanmelden via de website van de NOS.