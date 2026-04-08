Noordtribune boycot uitwedstrijd tegen Feyenoord vanwege buscombi, alcoholverbod en halvering uitvak

Foto via FC Groningen

Supportersvereniging Noordtribune roept fans op niet af te reizen naar het Eredivisieduel tegen Feyenoord op zaterdag 25 april. De fanatieke supportersgroep van FC Groningen doet dat, omdat verschillende aanvullende veiligheidsmaatregelen volgens de groep onacceptabel zijn.

De reden voor de boycot zijn de extra maatregelen die de uitsupporters krijgen opgelegd van Feyenoord naar aanleiding van de ongeregeldheden van vorig jaar. Daarom is er op 25 april een verplichte buscombi, waarbij ook alcoholverbod geldt tijdens de reis en in het stadion. Ook mogen trommels niet mee in het uitvak, wat bovendien wordt gehalveerd van 1200 naar 600 plaatsen.

Volgens de Noordtribune zijn in het afgelopen jaar zijn al individuele supporters gestraft voor de incidenten van vorig jaar. Maar Feyenoord straft nu alle supporters collectief, stelt de fanatieke aanhang van FC Groningen. Volgens de Noordtribune is dat onacceptabel en maakt de opeenstapeling van regels het volgens de groep onmogelijk om een uitwedstrijd op een normale en sfeervolle manier te bezoeken..