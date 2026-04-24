Noorderzijlvest organiseert een publieksavond over hoe het bestuur van een waterschap werkt

Waterschap Noorderzijlvest organiseert in mei twee informatieavonden voor mensen die meer willen weten over het werk van een algemeen bestuurslid.

Tijdens de avonden krijgen bezoekers uitleg over het werk van het waterschap. Ook komen de uitdagingen aan bod waar het waterschap mee te maken heeft. Daarnaast kunnen deelnemers meedoen aan een democratiespel. Daarin nemen zij plaats in een fictief bestuur om te ervaren hoe besluitvorming werkt.

Met deze bijeenkomsten wil Waterschap Noorderzijlvest mensen goed voorbereiden op een mogelijke rol in het bestuur. Ook wil het waterschap bijdragen aan een open en toegankelijk verkiezingsproces.

De informatieavonden vinden plaats op 6 en 13 mei. Ze duren van 19.30 tot 21.00 uur en worden gehouden in het Waterschapshuis aan de Stedumermaar 1 in Groningen. Aanmelden kan via de website van Waterschap Noorderzijlvest.