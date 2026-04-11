Noor in Hoogkerk sluit de deuren vanwege huurvoorwaarden

Restaurant Noor in Hoogkerk sluit aan het einde van dit jaar de deuren vanwege de huurvoorwaarden van het gebouw. Dat laten eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer weten aan het Dagblad van het Noorden.

Het is niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de verhuurder over de voorwaarden om de huurovereenkomst vanaf volgend jaar voort te zetten. Het restaurant in Hoogkerk werd precies vier jaar geleden geopend, nadat Jeroen en Marleen hun succesvolle sterrenrestaurant De Loohoeve in Schoonloo hadden verkocht. In Hoogkerk betrokken ze de monumentale Theresiakapel, die een ingrijpende transformatie onderging.

Herinneringen

Amper twee maanden na de opening in 2022 werd het harde werken al beloond met een Michelinster. Volgens het koppel ligt het geheim in hun passie en het team, waarvan een groot deel meeverhuisde vanuit Schoonloo. Hoewel het restaurant de komende acht maanden nog geopend blijft, blikten de eigenaren in een bericht op sociale media afgelopen week alvast dankbaar terug: “Noor was nooit alleen een plek, maar een verzameling momenten tussen mensen. We zouden het ontzettend leuk vinden als jullie je mooiste of leukste herinnering aan Noor met ons willen delen.”

De eigenaren van de Theresiakapel laten weten dat zij een marktconforme huur vragen waarbij er uit wordt gegaan van een basishuur, en naarmate de omzet stijgt de huur omhoog gaat.

Wat Jeroen en Marleen na hun avontuur in Hoogkerk gaan doen, is nog onbekend. Er zijn geruchten dat ze in de stad opnieuw willen beginnen met een restaurant.