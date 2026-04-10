NOM kijkt terug op succesvol 2025 met tientallen miljoenen aan investeringen

De NOM zorgde vorig jaar, naar eigen zeggen, voor bijna 100 miljoen euro aan investeringen en projecten in Noord-Nederland.

Ongeveer 34 miljoen euro waren directe investeringen: geld voor nieuwe en groeiende bedrijven en kleine en middelgrote bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. De rest (ongeveer zestig miljoen euro) was geld wat (mede) door bedrijven, scholen en overheden werd geïnvesteerd doordat de NOM bemiddelde of zelf partner was.

De NOM sloot het jaar af met een winst van 2,5 miljoen euro. Dit kwam onder meer door de verkoop van aandelen in bedrijven. Dat geld wordt opnieuw gebruikt voor investeringen in bedrijven in de regio. De NOM besluit met een trots feit rond de World Expo in Osaka: daar vertegenwoordigde de regionale ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland en haalde, aldus de NOM, zeven bedrijven naar de regio.