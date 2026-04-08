Nieuwe regeling moet herhaalschade door aardbevingen sneller vergoeden

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) begint deze woensdag met een nieuwe regeling om herhaalschade sneller af te handelen.

De regeling is bedoeld voor mensen die eerder al schade aan hun woning of ander gebouw hebben gemeld en vergoed kregen en daarna opnieuw schade hebben door een nieuwe aardbeving. De regeling is vooral bedoeld voor bewoners in de kern van het aardbevingsgebied. Daar komt herhaalschade vaker voor, bijvoorbeeld bij inwoners die na de aardbeving bij Zeerijp in november 2025 opnieuw schade hadden aan hun woning.

De vaste vergoeding bedraagt 5.000 euro. Voor kleinere gebouwen, zoals schuren en garageboxen, is dit 2.500 euro. Bij de vergoeding is geen uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de schade nodig. Wel wordt er een schadeopname gedaan van alle gebouwen op het perceel. Naast een vaste vergoeding kunnen ook kiezen om toch een aanvraag te doen met maatwerk en onderzoek of voor herstel via een aannemer.

De regeling geldt alleen voor particuliere eigenaren van gebouwen. Als er meerdere eigenaren zijn, moeten alle mede-eigenaren toestemming geven voor de aanvraag. Wie kiest voor de vaste herhaalvergoeding, rondt de schade daarmee definitief af. Een nieuwe melding kan pas worden gedaan als er opnieuw een aardbeving is geweest die op die locatie sterk genoeg was om schade te veroorzaken en er ook daadwerkelijk nieuwe schade is ontstaan. De vereiste trillingssterkte verschilt per type afhandeling.

