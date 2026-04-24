Nieuwe opleiding voor vliegtuigmonteurs start in september op Groningen Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde begint in september een nieuwe opleiding Luchtvaarttechniek. De opleiding moet helpen om het tekort aan luchtvaarttechnici in Nederland aan te pakken en het vak tegelijk in leven te houden in Noord-Nederland.

De opleiding is een samenwerking tussen onder andere Necamco en Groningen Airport Eelde en sluit aan op mbo-opleidingen van Noorderpoort, Alfa College, DCTerra en Firda. Studenten met een technische mbo-opleiding op niveau 4 kunnen direct instromen.

De organisaties werken samen vanwege een groeiende vraag naar gecertificeerde technici. Zowel in de burgerluchtvaart als bij Defensie zijn er tekorten en een groot deel van het huidige personeel gaat de komende jaren met pensioen.

De opleiding richt zich daarom op jongeren uit Noord-Nederland. De opleiding is duaal. Studenten krijgen twee dagen per week theorie en drie dagen praktijk. Na het behalen van het diploma kunnen zij aan het werk in de sector. De theorielessen worden gegeven door de Aircraft Maintenance & Training School. De lessen vinden plaats op de Airport Campus van Groningen Airport Eelde. Op de campus zitten al de KLM Flight Academy en opleidingen zoals Luchtvaartdienstverlening.