Nieuwe Kerkhof herdoopt tot ‘Spilsluizen 2.0’: “Toekomst van een kroonjuweel hangt aan een zijden draadje”

Het Nieuwe Kerkhof heeft opnieuw een symbolische naam gekregen: Spilsluizen 2.0. Buurtbewoners kozen op Paaszondag voor deze naam om de politieke partijen in de gemeenteraad wakker te schudden. Volgens de omwonenden loopt de coalitie “blind en kritiekloos” achter het college aan.

“We hebben het er best moeilijk mee om de naam tijdelijk te wijzigen”, laten omwonenden in een statement weten. “Toen we twee weken geleden de naam veranderden in het ‘Inge Jongmanplantsoen’ was dat de perfecte naam; de wethouder heeft dit immers in gang gezet. Maar we vinden dat we nu ook de fracties van PRO, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie wakker moeten houden. Zij laten het gebeuren dat de toekomst van het Nieuwe Kerkhof, een kroonjuweel van de stad, aan een zijden draadje hangt.”

Lange weg vol weerstand

De strijd om de opvanglocatie duurt al maanden. Het plan is om de dagopvang van het Leger des Heils te verhuizen van de Spilsluizen naar een pand aan de Nieuwe Boteringestraat. De huidige locatie is te klein en voldoet niet meer. Buurtbewoners, verenigd in ‘Samen voor de Buurt’, stapten in januari succesvol naar de rechter vanwege een gebrekkig inspraakproces. Hoewel de gemeente het proces daarna overdeed, bleef de conclusie van wethouder Jongman hetzelfde: de Boteringestraat is de beste optie. “We hebben dat echt zorgvuldig gewogen,” aldus de wethouder eerder.

Vrees voor “Drama 2.0”

De buurtbewoners vrezen echter dat de overlast die nu rond de Spilsluizen wordt ervaren, simpelweg wordt verplaatst. “De coalitiepartijen willen de drugsscene per 2027 verhuizen naar deze unieke plek midden in een woonwijk. Dat is struisvogelpolitiek: ‘de ogen dicht doun veur de ellende’. De sfeer rond de kerk zal totaal veranderen in een onveilige, grimmige plek. Het wordt een drama 2.0.”

Met de nieuwe naam ‘Spilsluizen 2.0’ hopen de bewoners dat de raadspartijen alsnog inzien dat ze “een verschrikkelijke fout” maken. Komende woensdagavond staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.

Wijlen stadshistoricus Beno Hofman maakte vier jaar geleden een uitzending over de waarde van het Nieuwe Kerkhof: