Nieuw in Haren: wekelijks Informatieplein waar je terecht kunt met vragen

Foto Andor Heij Haren bibliotheek.

Sinds afgelopen maart kunnen bewoners van Haren wekelijks terecht bij het Informatieplein in de Forumbibliotheek Haren. Op dit plein staan verschillende organisaties die ter plekke hulp bieden of vragen beantwoorden.

Het Informatieplein biedt buurtbewoners hulp en ondersteuning bij basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De aanwezige organisaties zijn:

IDO (voor hulp bij digitale overheid);

Humanitas (voor hulp bij geldzaken, administratie en ondersteuning bij mantelzorg)

Taalhuis (voor vragen over lezen, schrijven en/of rekenen

Gemeente Groningen Werk & Participatie (hulp en advies over meedoen, werk, leren en jezelf ontwikkelen)

WIJ (voor vragen over ontmoeting en ondersteuning)

Gemeente Groningen (voor Ideeën, steun en vragen over jouw buurt)

Seniorweb – Eerste hulp bij digitale apparaten

De bibliotheek in Haren is niet de eerste die een Informatieplein opent. Forum Groningen, op de Nieuwe Markt, heeft al langere tijd zo’n plein en ook in de Forumbibliotheek in Beijum werd januari 2025 een Informatieplein geopend.

Praktische informatie

Het Informatieplein is iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in Forumbibliotheek Haren. De hulp en ondersteuning zijn gratis. Lid zijn van de bibliotheek is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op de website van het Forum.