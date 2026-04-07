Nieuw festival rond Afrikaanse ‘desert blues’ in Oosterpoort

TivoliVredenburg en SPOT Groningen organiseren op 10 en 11 oktober 2026 een nieuw tweedaags muziekfestival rond ‘desert blues’. Artiesten uit onder meer Algerije, Mauritanië en Mali komen naar Nederland voor optredens en verhalen over hun muziek en cultuur.

Het festival heet Imidiwan, wat ‘mijn vrienden’ betekent in de Tamashek-taal uit de Sahara. In Utrecht staat de volledige line-up van het festival op het podium op zaterdag 10 oktober. Een deel van het programma reist op zondag 11 oktober door naar de Oosterpoort voor een ‘satelliet-editie’ van het festival.De line-up in Groningen bestaat dan uit Imarhan, Samba Touré en Noura Mint Seymali.

Desert blues, ook wel tishoumaren of assouf genoemd, is een muziekstijl uit de Sahara in Noord- en West-Afrika. De stijl ontstond in de jaren tachtig, toen de Toeareg Mali ontvluchtten. De muziek is een mix van blues en traditionele klanken uit de regio. Naast muziek komen ook de achtergrond en cultuur van de Toeareg aan bod.

Meer informatie over het festival is hier te vinden.