NEMO Science Tour in Forum Groningen, de proefjes vliegen je om de oren

Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Kun je een raket lanceren met een fietspomp? En waarom verandert het geluid van een auto als die langsrijdt?

Antwoorden op dat soort vragen kan je krijgen in het NEMO Science museum uit Amsterdam, dat dit jaar ook het land intrekt. Vandaag kwamen ze langs in Forum Groningen en lieten ze kinderen op een toegankelijke manier kennis maken met wetenschap en technologie.

OOG sprak met een aantal kinderen die gingen kijken bij de proefjes. Dit vonden zij ervan: “De knetterboom vond ik het allerleukst!” Een andere jongen zei: “De elektriciteit ging eerst omhoog en toen naar mijn hand.”

NEMO wil hiermee kinderen inspiratie laten opdoen, spelenderwijs laten leren, kennis delen, experimenteren, plannen maken en oplossingen bedenken voor uitdagingen van nu en de toekomst.