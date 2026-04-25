Nederland-ticket van 49 euro kan het verschil maken: “Goede stap in de herwaardering van het openbaar vervoer”

Foto: Rob Dammers - Deventer ICMm 4056-4066-4032 bij station, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66192410

Het idee om een 49 euro-ticket in te voeren waarmee er in de zomermaanden met de treinen van de NS gereisd kan worden, kan op enthousiasme rekenen vanuit de Groningse gemeenteraad. Volgens Hans de Waard van de SP is het een goede stap in de herwaardering van het openbaar vervoer.

“Het openbaar vervoer in ons land is, als je dit vergelijkt met andere landen, duur”, vertelt De Waard. “Dat je straks een ticket kunt aanschaffen voor 49 euro waarmee je buiten de spits onbeperkt kunt reizen, biedt veel mensen een betaalbare optie om het land in te trekken. Stel dat je een dagje naar Amsterdam wilt omdat daar familie woont, of omdat je een museum wilt bezoeken. Een enkele reis met de trein kost je zonder kortingsproducten nu al ruim 33 euro. Met een retourreis heb je de aanschaf van dit ticket dus al terugverdiend.”

Dat het ticket alleen buiten de spits gebruikt mag worden, vindt De Waard wel jammer. “Ergens begrijp ik het; je wilt niet dat het systeem vastloopt doordat er in de spits te veel mensen tegelijk van het openbaar vervoer gebruikmaken. Aan de andere kant wordt het hiermee wel weer ingewikkeld gemaakt. Je zult als reiziger goed moeten kijken op welke momenten het ticket geldig is. Doe je dat niet, dan kun je te maken krijgen met onverwachte rekeningen of bekeuringen.”

Stapelkorting

Ook Peter Rebergen van de ChristenUnie is enthousiast: “Binnen de gemeentegrenzen gaat dit geen zoden aan de dijk zetten. Dat hoeft ook niet, omdat je bij het gebruik van het Voordeel Noord-product al stapelkorting krijgt. Geef je per maand meer dan 10 euro uit aan het ov, dan krijg je twintig procent korting op je volgende ritten. Bij meer dan 50 euro wordt de korting verhoogd naar 40 procent en geef je per maand meer dan 300 euro uit, dan worden de ritten daarna gratis. Maar dit ticket is wel heel bruikbaar als je langere reizen moet maken. Stel dat je voor werk naar de Randstad moet of een andere stad wilt bezoeken. Dit is een mooi initiatief om op pad te gaan. En het werkt ook andersom: Groningen heeft ook genoeg te bieden. Voor mensen in de rest van het land wordt het nu wellicht interessanter om een dagje Groningen te doen.”

Duits voorbeeld

Het voorstel is afkomstig van GroenLinks-PvdA en werd afgelopen week behandeld in de Tweede Kamer. Het kabinet reageerde enthousiast. Maar het idee is niet nieuw. In Duitsland bestaat het zogeheten Deutschlandticket al sinds 2022. Waar dit aanvankelijk 9 euro kostte, betaal je sinds 1 januari 2026 een bedrag van 63 euro per kalendermaand. Met dit ticket mag er overal en altijd mee gereisd worden, met uitzondering van de snelle ICE-treinen.

De Waard: “Het is natuurlijk jammer dat we dit ticket niet eerder hebben gekregen. De aanleiding is nu de situatie in het Midden-Oosten waardoor de energievoorziening onder druk staat, waarbij dit middel het gebruik van duurzaam vervoer moet stimuleren. Maar het is natuurlijk wel zo dat het openbaar vervoer de afgelopen jaren zware klappen heeft gekregen. Constant ging de kaasschaaf eroverheen: bushaltes verdwenen en buslijnen werden gestrekt. Dat is zonde. Ondanks deze maatregel heb je het openbaar vervoer wel op achterstand gezet. Wat je afgebroken hebt, repareer je niet zo snel.”

Praktische hobbels

Het 49 euro-ticket zal behalve bij de NS ook gebruikt kunnen worden bij andere vervoerders. Directeur Wouter Koolmees van de NS is blij met het initiatief: “We zijn blij dat het kabinet naar het ov kijkt als oplossing. Zo besparen we energie en blijft reizen betaalbaar. Wel zijn er praktische hobbels; zo zijn we hard aan het rekenen of er wel genoeg treinen en medewerkers zijn. Veel personeelsleden hebben voor de komende zomer immers al een vakantie geboekt.”

Wat De Waard en Rebergen betreft, blijft het ticket niet beperkt tot de zomermaanden alleen. Rebergen: “Wij zouden dit willen zien als een pilot. Hoe bevalt dit in de zomer? Hoe wordt er op gereageerd? Het zal allerlei data en feedback opleveren die gebruikt kan worden in de beslissing om dit door te zetten.” De Waard is stelliger: “Dit kaartje moet daarna blijven bestaan en onderdeel worden van de producten waar je uit kunt kiezen. Ik denk dat het ook heel goed zou zijn als werkenden met zo’n ticket naar afspraken in de Randstad kunnen reizen.” Rebergen ziet die meerwaarde ook: “Mijn zoon volgt een bbl-opleiding en heeft geen recht op een studentenreisproduct. Dit ticket zou deze groep enorm op weg helpen om goed mee te kunnen doen in de samenleving.”

