Nationale Bijentelling van start: “Je zult versteld staan wat er in je tuin rondvliegt”

De negende editie van de Nationale Bijentelling is inmiddels van start gegaan. Tot en met komende maandag kunnen tellingen worden doorgegeven. Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL verwachten een hoge opkomst.

“We weten dat het vrij slecht gaat met de bijen”, vertelt Vincent Kalkman van Naturalis. “In de afgelopen vijftig jaar zijn veel soorten zeldzaam geworden en sommige zijn zelfs helemaal verdwenen. We willen weten hoe het nu precies gaat met de bij.” Dit jaar startte de telling al op donderdag, zodat ook schoolklassen samen konden tellen. Met name dit weekend worden er veel tellers verwacht.

Dertig minuten

Bij de Bijentelling tel je een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Tellen kan eenvoudig via het telformulier op de site van de Nationale Bijentelling. Op het formulier staan afbeeldingen van de zestien soorten bijen, hommels en zweefvliegen die je in het voorjaar in de tuin kunt zien.

De Bijentelling is volgens de initiërende organisaties cruciaal: “De gegevens gebruiken wij en door deze telling jaarlijks te organiseren, kunnen we zien wat er verandert. We kunnen bijvoorbeeld zien dat het goed gaat met de tuinhommel, maar slecht met de akkerhommel. Alle gegevens van de tellingen kunnen wij gebruiken om de bijen beter te beschermen.”

“Je ziet wat er allemaal in je tuin rondvliegt”

Volgens Kalkman is de Bijentelling ook leuk om te doen: “Je ziet namelijk wat er allemaal in je tuin rondvliegt. Je ziet meerdere hommels, je ziet meerdere bijen. Je zal echt versteld staan wat je allemaal tegen gaat komen.”

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze natuur en landbouw. “Tachtig procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten.”

Om je een handje te helpen bij het herkennen van de bijen, vind je op deze website informatie hoe je een bepaalde soort kunt identificeren. Tellingen kunnen worden doorgegeven via de officiële telpagina.