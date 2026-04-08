Na ’s werelds grootste kerstbal wordt DOT ook de ‘grootste voetbal van Europa’ tijdens het WK

Impressie: DOT Groningen

De koepel van DOT aan de Vrydemalaan wordt deze zomer, ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal, omgetoverd tot de ‘grootste voetbal van Europa’.

Dat maakten de uitbaters van de horecagelegenheid en koepelbioscoop woensdag bekend. “Met onze diameter van 26 meter zijn we klaar om de WK-koorts naar een historisch hoogtepunt te brengen”, laat DOT weten via Instagram.. “DOT wordt getransformeerd tot Europa’s grootste voetbal en we zijn er helemaal klaar voor!”

Naast de enorme voetbal als publiekstrekker, die vanaf 11 juni bij de start van het WK te zien moet zijn, wil DOT ervoor zorgen dat gasten buiten, binnen en in de bioscoopkoepel wedstrijden kunnen kijken. Daarbij komt mogelijk extra ruimte voor fans en horeca: “Wat kan je verwachten? Een oranje legioen, WK-bites en véél bier.”