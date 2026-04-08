Vrijheidsplein weer open na reparatie loszittende betonnen doppen (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Rijkswaterstaat sloot het Vrijheidsplein woensdagmiddag korte tijd vanwege loszittende onderdelen. Dit keer waren het niet de gevelplaten die los kunnen laten, maar afdichtconussen van ankergaten in het plafond van het viaduct. Volgens Rijkswaterstaat konden deze vier centimeter dikke betonnen ‘objecten nu naar beneden kunnen vallen op passerend verkeer.

Om schade te voorkomen en de veiligheid van weggebruikers te kunnen waarborgen werden de onderdoorgangen onder het Vrijheidsplein. Na een grondige inspectie en het weghalen van mogelijk gevaarlijke objecten, werd het verkeersplein na zo’n drie kwartier weer vrijgegeven.

Afdichtconussen De onderzijde van het Vrijheidsplein Foto’s via Rijkswaterstaat

Het gevaar bij het Vrijheidsplein werd volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt door zogenaamde afdichtconussen. Deze betonnen ‘doppen’ worden met lijm in de gaten geplaatst van ankergaten in prefabbeton, om ze af te sluiten voor bijvoorbeeld weersinvloeden.

Weer dreigen onderdelen van ringweg te vallen

Het aantreffen van de vallende betonnen afdichtknoppen volgt op eerdere incidenten met vallend materiaal van de nieuwe zuidelijke ringweg. Rijkswaterstaat begon twee weken geleden aan een uitgebreide inspectie van alle bouwsels rond de N7, nadat op donderdag 26 maart een gevelplaat losraakte en in het water van het Noord-Willemskanaal viel. Na inspecties bleek dat meerdere gevelplaten aan de Julianabrug instabiel waren. Deze zijn allemaal verwijderd.