Muurschildering in Bradetunnel komt er nu echt: werk gaat van start

Freerk en Maria op de rolstoelfiets. Foto: ingezonden

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad, maar komende week start het werk aan de muurschildering in de Bradetunnel onder het station in Haren. Maria Romp heeft samen met de inmiddels overleden Freerk de Boer hier geld voor opgehaald, na eerdere succesvolle sponsortochten op de duofiets.

De beide Harenaars hebben in de afgelopen jaren flink wat geld opgehaald met hun stichting Onbeperkt op de Fiets, om geld bijeen te brengen voor de aanschaf van meerdere duofietsen om te kunnen verhuren. Zij wilden hun plezier in het fietsen zo ook voor anderen bereikbaar maken.

Freerk was ongeneeslijk ziek maar zette zich zolang het kon in voor het doel. Begin vorig jaar vertrokken ze nog één laatste keer om geld op te halen voor een mooie, blijvende herinnering in Haren: een muurschildering.

Zelf maakt Freerk het niet meer mee na zijn overlijden in februari dit jaar, maar de muurschildering komt er nu echt. “Het is een hele toestand van anderhalf jaar geweest”, zei Maria zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. De gemeente had een tijdje geleden al toestemming gegeven, maar wilde toch nogmaals naar de zaak kijken na de soap met een muurschildering in de Rivierenbuurt in de stad. “Ze wilden weten of het allemaal legaal was, en dat duurde en duurder maar.”

Uiteindelijk moesten ook nog nieuwe kunstenaars worden gezocht voor het aanbrengen voor de schildering. Dat is gelukt: deze kunstenaars gaan dinsdag beginnen met het werk. “De mensen die het nu gaan doen hebben nog een kleine tekening gemaakt die Freerk nog heeft kunnen zien. Heel gaaf.”

Het ontwerp toont de vier seizoenen, waarbij veel dieren te zien zullen zijn. Ook bloemen die in de buurt van Haren voorkomen zullen terugkomen in het kunstwerk. “Maar het is geen herdenkingsplek ofzo”, zegt Maria. “Het is echt bedoeld als een plek voor Haren.” Freerk komt niet terug in het ontwerp. “Wij weten dat dat mede dankzij hem tot stand is gekomen.”

De muur in de tunnel is inmiddels schoongespoten en de kunstenaars beginnen met het maken van de eerste schetsen op de muren. Maria hoopt dat het werk in juni klaar is en dat de langverwachte muurschildering dan eindelijk werkelijkheid geworden is.

