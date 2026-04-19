Museum aan de A biedt weer vaartochten aan: “Ontdek het Hunzedal vanaf het water”

Foto: Antrude Oudman

Het meer dan honderd jaar oude directievaartuig Emma van Museum aan de A gaat vanaf volgende maand weer waren van de stad over de oude rivier De Hunze naar het Zuidlaardermeer. Daarnaast gaat er ook gevaren worden over het Reitdiep.

De vaartochten zijn een samenwerking tussen Museum aan de A en Het Groninger Landschap. Waar de Emma voorheen vooral richting Onderdendam over het Reitdiep voer, werd in 2020 een nieuwe route door het Hunzedal ontwikkeld. Tijdens de Hunzedalvaart vertelt een gids van Het Groninger Landschap over de bijzondere flora en fauna in gebieden zoals de Onnerpolder en de Westerbroekstermadepolder. Vooral in het voorjaar is dit een waar vogelparadijs. De tocht voert verder langs het Foxholstermeer en de Kropswolderbuitenpolder naar het Zuidlaardermeer. Na een korte wandelexcursie en een lunch aan het water keert het schip weer terug naar de stad.

Reitdiep

Naast het Hunzedal staat ook het Reitdiep weer op het programma. Deze tocht gaat richting Garnwerd, waarbij de gids de geschiedenis van een van de oudste cultuurlandschappen van Europa toelicht. In Garnwerd volgt een lunch bij Garnwerd aan Zee en een rondleiding door het dorp met een lokale gids.

Praktische informatie

De dagtochten duren van 09.15 tot 16.30 uur en vinden voor het Hunzedal plaats in de maanden mei tot en met september. Varen over het Reitdiep vindt plaats van juni tot en met augustus.