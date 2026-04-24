Motorrijder raakt zwaargewond door botsing op Paterswoldseweg

Op de kruising tussen de Paterswoldseweg en de Van Swietenlaan is vrijdagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een automobilist.

Twee ambulances, de politie en een traumateam spoedden zich rond 14:10 uur naar de plek van het ongeluk. De motorrijder werd vervolgens met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeluk is (nog) onbekend, maar gezien de weg bezaaid was met brokstukken moet de klap hard zijn geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht.