Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op Oosterhavenbrug

Bij een verkeersongeluk op de Oosterhavenbrug is zondag aan het einde van de ochtend een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.55 uur. “Een motorrijder was onderweg vanaf de kruising met het Damsterdiep in de richting van het kruispunt met de Sontweg toen het door nog onbekende oorzaak op de Oosterhavenbrug mis ging”, vertelt Ten Cate. “Daarbij kwam de motorrijder ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk waren enige tijd twee rijstroken afgesloten om hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen. Een bergingsbedrijf heeft de motor opgehaald.