Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op N361

Bij een verkeersongeluk op de N361 tussen de stad en Adorp is zondag aan het einde van de middag een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur nabij de kruising met de Harsema’s Laan in de buurt van Harssens. “Door nog onbekende oorzaak is een motorrijder vanuit de richting van de stad tegen een dwangpijl gereden”, vertelt een nieuwsfotograaf. “De persoon is daardoor ten val gekomen en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Met een dwangpijl wordt een verkeersbord bedoeld waarbij het wegverkeer verplicht wordt om een bepaalde rijrichting te volgen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De motor is door een bergingsbedrijf afgevoerd.