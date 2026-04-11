Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Laan Corpus den Hoorn

Bij een verkeersongeluk op de Laan Corpus den Hoorn is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de rotonde bij de op- en afrit naar de N7. “De motorrijder is ten val gekomen als gevolg van een aanrijding met een automobilist”, vertelt Wind. “Hulpdiensten waren snel aanwezig. Politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid, terwijl ambulanceverpleegkundigen het slachtoffer hebben gestabiliseerd. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg richting de wijk Corpus den Hoorn enige tijd afgesloten.