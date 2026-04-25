Motorrijder die vrijdag ernstig gewond raakte op Paterswoldseweg is 37-jarige man

De motorrijder die vrijdagmiddag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg is een 37-jarige man uit Groningen. Dat laat de politie zaterdag weten.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur ter hoogte van het kruispunt met de Van Swietenlaan. Vrijdag kon de politie al vertellen dat het ging om een botsing tussen een personenauto en een motor. Door het ongeluk raakte de motorrijder ernstig gewond. Ambulancepersoneel heeft met hulp van het Mobiel Medisch Team, MMT, het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Nieuwsfotografen ter plaatse vertelden over forse schade. Zo lagen brokstukken verspreid over de weg. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht.