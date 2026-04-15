Minder treinen tussen Stad en Zwolle door seinstoring tussen Hoofdstation en Europapark

Sinds woensdagmiddag rijden er minder treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark door een seinstoring.

De storing begon rond 14.00 uur en duurt al de gehele woensdag. Vervoerder NS verwacht dat de problemen tot kort voor middernacht aanhouden.

Woensdagnacht zijn er meer stremmingen op het spoor. Vanwege werkzaamheden rijden er vanaf 01.00 uur geen Arriva-treinen meer tot donderdagochtend. Dat betekent dat de laatste ingeplande treinritten van woensdag niet kunnen vertrekken of aankomen op het Hoofdstation. Arriva zet daarom treinvervangende bussen in.