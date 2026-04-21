Miljoenen van UMCG en verzekeraars moeten Ommerlander Ziekenhuis financieel boven water houden

Het UMCG en zorgverzekeraars steken miljoenen euro’s in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda om het ziekenhuis financieel overeind te houden.

De afspraken zijn vastgelegd in een herstelplan dat dinsdag is ondertekend. Het UMCG zet een lening van tien miljoen euro die eerder aan het ziekenhuis werd verstrekt om in een kapitaalstorting. Daarnaast trekken zorgverzekeraars in totaal dertien miljoen euro uit voor de periode 2025 tot en met 2027. Daarnaast helpt de provincie Groningen mee. Een deel van de lening van 2,5 miljoen euro wordt kwijtgescholden en, dankzij het nieuwe geld, wordt het resterende bedrag van ongeveer zeven miljoen euro vervroegd afgelost.

“Er is hard gewerkt om tot deze afspraken te komen. Het is fantastisch dat het is gelukt met elkaar”, aldus bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries. “Onze samenwerkingspartners en onze eigen medewerkers verdienen een groot compliment. Samen met hen is het ons gelukt om het Ommelander Ziekenhuis financieel fitter te krijgen. Met dit Herstelplan kunnen we de volgende stappen zetten naar een duurzaam, financieel gezond ziekenhuis”.

De financiële problemen van het Ommelander Ziekenhuis ontstonden na de opening in 2018. De bouw van het ziekenhuis werd volledig betaald met geleend geld. Daardoor begon het ziekenhuis met een schuld van 132 miljoen euro. De hoge rente- en aflossingslasten drukten vanaf het begin zwaar op de begroting.

In de jaren daarna werd de schuld wel kleiner, maar bleef die een probleem. Twee jaar geleden stond er nog ongeveer 70 miljoen euro open. Inmiddels is dat teruggebracht tot zo’n 40 miljoen euro aan leningen bij banken. Door de zware financieringslasten had het ziekenhuis lange tijd weinig ruimte om te investeren en lag de focus vooral op aflossen en financieel overeind blijven.

De financiële injecties moeten het ziekenhuis nu structureel gezond maken. Ook ontstaat er meer ruimte om te investeren in toekomstige zorg. Zowel de verzekeraars als de provincie noemen het Ommelander Ziekenhuis te belangrijk voor de zorg in Noord- en Oost-Groningen om het te laten vallen. “We voelen ons verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede zorg in Groningen. Samen met andere verzekeraars hebben we hard gewerkt om dit ook voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen goed voor elkaar te krijgen en zijn we blij met het resultaat dat er nu ligt”, aldus Wouter Bos, CEO van Menzis. Pascal Roemers, gedeputeerde provincie Groningen, vult aan: “Als provincie dragen we bij aan een financieel gezonde bedrijfsvoering van het Ommelander Ziekenhuis door een deel van de lening kwijt te schelden. Dit is belangrijk voor de instandhouding van het ziekenhuis, dat onmisbaar is voor goede zorg in Noord- en Oost-Groningen.”