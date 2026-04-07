Michelinrestaurant Noor in Hoogkerk sluit de deuren: “Alles wat waardevol is, is ook vergankelijk”

Eigenaren Marleen & Jeroen van restaurant Noor in Hoogkerk - Foto via Noor (Facebook)

Restaurant Noor aan de Zuiderweg in Hoogkerk sluit aan het einde van dit jaar de deuren. Dat hebben eigenaren Jeroen en Marleen Brouwer dinsdag via sociale media laten weten.

“Niet met haast, niet met spijt, maar met het besef dat alles wat waardevol is, ook vergankelijk is”, schrijven ze poëtisch. “Soms verandert de wereld om een plek heen op een manier waar je zelf geen richting meer aan kunt geven. Dan komt er een moment waarop je moet buigen voor wat zich aandient, hoe dierbaar alles ook is. En tegelijk opent zich ergens anders weer ruimte voor iets nieuws, al is dat nog niet altijd zichtbaar.”

Van Schoonloo naar de Theresiakapel

Jeroen en Marleen openden Noor precies vier jaar geleden, nadat ze hun succesvolle sterrenrestaurant De Loohoeve in Schoonloo hadden verkocht. In Hoogkerk betrokken ze de monumentale Theresiakapel, die een ingrijpende transformatie onderging. “Het is een monumentaal pand, waarbij we het belangrijk vonden om de kerk in zijn waarde te laten. De nieuwbouw hebben we als het ware weg proberen te laten vallen in het geheel”, lieten de twee bij de opening weten. In de inrichting kozen ze bewust voor een bijzonder spel met licht en donker.

Michelinster

Amper twee maanden na de opening in 2022 werd het harde werken al beloond met een Michelinster. De toekenning bleef voor het koppel een bijzonder verhaal. “We wisten dat er één moment is geweest dat een inspecteur aanwezig was, daar hebben we toen ook mee gesproken. Maar uit het juryrapport bleek dat er vaker bezoekjes zijn geweest. Er stond bijvoorbeeld dat de anjou-duif erg lekker was, maar dat gerecht hadden we maar een hele beperkte periode op de kaart, en dat was niet in de periode dat we wisten dat er een inspecteur was.”

Volgens het koppel ligt het geheim in hun passie en het team, waarvan een groot deel meeverhuisde vanuit Schoonloo. “We zijn een familie, we hebben het fijn samen, en die combinatie leidt tot een bepaalde drive. Daar zijn we trots op.”

Afscheid en herinneringen

Hoewel het restaurant de komende acht maanden nog geopend blijft, blikken de eigenaren alvast dankbaar terug: “Noor was nooit alleen een plek, maar een verzameling momenten tussen mensen. We zouden het ontzettend leuk vinden als jullie je mooiste of leukste herinnering aan Noor met ons willen delen.”

Waarom het restaurant precies stopt, is officieel niet bekendgemaakt. Op vragen van de redactie van OOG werd maandag nog niet gereageerd.

Verslaggever Mirthe Zuhorn sprak vier jaar geleden met de eigenaren: