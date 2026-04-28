Meivakantie zorgt voor drukte bij zwembad Ten Boer: “Vrijdag boven de 20 graden, het kan niet beter”

Zwembad De Blinkerd in Ten Boer kan zijn geluk niet op. Afgelopen zaterdag gingen de deuren voor het eerst dit seizoen open en met de zonnige meivakantie, ziet de toekomst er stralend uit. Abe Kampen van het zwembad geniet met volle teugen.

Abe, hoe zijn de eerste dagen verlopen?

“Het gaat ontzettend goed. Iedereen is positief en enthousiast. Afgelopen zaterdag hadden we om 12.00 uur vijftig bezoekers en aan het einde van de dag zaten we op honderd. Het is deze week meivakantie en we zien dat het zwembad flink in trek is. Met een stralende dag als vandaag is het natuurlijk aantrekkelijk om een duik te komen nemen. Wel horen we dat het in de vroege ochtend nog koud is. Afgelopen zaterdag mochten de leden als eerste het water in; toen was het nog vrij fris, maar dat hoort bij de tijd van het jaar. De nachten in april kunnen nog flink koud zijn.”

Hoe staat het zwembad er momenteel voor?

“Het gaat heel goed. Wat de personele bezetting betreft hebben we geen problemen; we hebben voldoende lifeguards en vrijwilligers op verschillende posities. De enige plek die nog vacant is, is die van voorzitter. Ons bestuur bestaat momenteel uit vier personen. De voormalige voorzitter ondersteunt ons zo nu en dan nog wel, maar we zoeken echt iemand voor die vaste plek. Geïnteresseerden zijn dus meer dan welkom.”

Nog niet alle onderdelen in het zwembad zijn volledig in gebruik, toch?

“Dat klopt. De vloer van het spraypark, onze waterspeelplaats die geschikt is voor kinderen vanwege het ondiepe water, krijgt de komende dagen een nieuwe coating. Vanwege het aanbrengen hiervan kan dit onderdeel momenteel niet gebruikt worden. Dat geldt helaas ook voor de hoge duikplank. Tijdens het gereedmaken van het bad werden technische gebreken geconstateerd. Totdat dit hersteld is, blijft de duikplank uit veiligheidsoverwegingen gesloten.”

Komende vrijdag kan het wel eens warmer worden dan 20 graden. Wat een timing!

“Persoonlijk vind ik een openluchtzwembad het mooiste dat er is. Ik was vroeger betrokken bij een zwembad elders in de provincie, maar toen dat overdekt werd, vond ik de charme er wel een beetje vanaf. Deze week is het meivakantie en we merken dat veel kinderen uit het dorp het bad al goed weten te vinden. En dat het vrijdag wellicht warmer wordt dan 20 graden? Wat ons betreft blijft het de hele zomer zo. Vorig jaar hadden we 30.000 bezoekers en het zou fantastisch zijn als we dat aantal dit jaar kunnen overtreffen.”

Voor en door het dorp

De Blinkerd bestaat dit jaar 58 jaar en vervult een belangrijke rol voor Ten Boer en de omliggende dorpen. Sinds 2016 wordt het bad geëxploiteerd door stichting BES. Dit gebeurde nadat de toenmalige gemeente Ten Boer de exploitatie wilde beëindigen en inwoners opstonden om het bad in eigen beheer te behouden. Naast De Blinkerd heeft ook Hoogkerk een openluchtzwembad, dat de deuren enkele weken geleden al opende. Zwembad De Papiermolen in de stad opent volgende week.