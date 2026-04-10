Medisch specialisten UMCG draaien donderdag toch geen zondagsdienst dankzij cao-akkoord

De landelijke actiedag van medisch specialisten, die voor komende donderdag gepland stond, gaat niet door. De vakbonden (LAD en FBZ) bereikten afgelopen nacht een akkoord met de landelijke werkgeversorganisatie (UMCNL) over aanvullende cao-afspraken.

Voor de nieuwe cao voor 2026 en 2027 werd eerder een maximale salarisverhoging afgesproken, maar die is voor 2027 geschrapt. Dat levert de medisch specialisten nu 3,5 procent loonsverhoging op. Ook hoeven de specialisten niet langer door te werken en komen er verplichte afspraken in elk ziekenhuis om, na een dienst, verplicht 8 uur rusttijd in te plannen. Ook eerder gemaakte afspraken over doorbetaling van toelagen tijdens de zwangerschap gaan nu gelden voor medisch specialisten en worden contract- en dienstafspraken op termijn flexibeler.

Omdat de afspraken tot nu toe uitblijven, wilden ook UMCG-artsen komende donderdag een zondagsdienst draaien, dus zonder geen geplande afspraken. Omdat de actiedag nu van de baan is, probeert het UMCG (waar mogelijk) verplaatste afspraken en zorg terug te zetten naar hun oorspronkelijke tijd op donderdag. Het UMCG meldt aan patiënten dat als afspraken worden verzet of teruggezet, er persoonlijk bericht volgt vanuit het ziekenhuis. Zonder bericht blijven afspraken staan zoals ze voor het laatst zijn besproken. Oftewel: bel of mail het ziekenhuis niet na dit nieuws, het UMCG belt u.