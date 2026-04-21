Maximaal twee ton uit Stadhuis voor Grasnapolsky vanwege verhuizing op stel en sprong naar voormalige suikerfabriek

“We voelen ons verantwoordelijk dat we Grasnapolsky hiermee in een lastig parket hebben gebracht.” Met deze woorden excuseert wethouder Manouska Molema zich richting de festivalorganisatie, nadat het noodgedwongen en op het allerlaatste moment moest ‘verhuizen’ van het voormalige EMG-gebouw en de Zakkenloods aan het Eemskanaal naar de voormalige suikerfabriek.

Vrijdag werd bekend dat het gehele festival wordt verplaatst naar de voormalige suikerfabriek, nadat bleek dat in het leegstaande EMG-gebouw steenmarters, broedvogels en mogelijk vleermuizen aanwezig zijn. Daardoor zou een vergunning nodig zijn. De gemeente, verhuurder van het pand, was te laat om dat aan Grasnapolsky door te geven. Ook gaf de gemeente te laat door dat daarom een provinciale vergunning nodig zou zijn.

Een aanvraag doen zou daarom te laat resultaat opleveren voor Grasnapolsky. “Wij betreuren dat dit niet is gebeurd en voelen ons verantwoordelijk dat we Grasnapolsky hiermee in een lastig parket hebben gebracht”, stelt Molema in een brief aan de gemeenteraad.

De festivalorganisatie liet vorige week al weten blij te zijn dat alles, ondanks de tegenslag, toch goed lijkt te komen. Grasnapolsky moest door de situatie in vier weken tijd de volledige productie omgooien en het festival opnieuw neerzetten op een andere plek. De gemeente schoot het festival daarom te hulp en hielp het festival met de voormalige suikerfabriek als nieuwe locatie.

Het festival krijgt daarnaast compensatie uit het Stadhuis, vervolgt Molema: “Naast de hulp bij de zoektocht naar een nieuwe locatie hebben we daarom toegezegd een bedrag van maximaal tweehonderdduizend euro toe te kennen voor de extra kosten die men maakt als gevolg van deze verplaatsing.”