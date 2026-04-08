Martini Ziekenhuis verbreekt verbinding met EPD-leverancier na hack

Het Martini Ziekenhuis heeft de verbinding met softwareleverancier ChipSoft stopgezet na een hack met gijzelsoftwae bij het bedrijf. Volgens het ziekenhuis zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat het incident gevolgen heeft voor patiënten of dat gegevens zijn buitgemaakt.

ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD’s). Het Martini Ziekenhuis gebruikt deze software ook. Volgens het ziekenhuis draait die binnen een afgesloten en beveiligde omgeving.

Het is nog onduidelijk wat de hackers precies hebben gedaan en of er data is gestolen. Mogelijk is er sprake van het gebruik van gijzelsoftware, aldus de NOS. Daarbij blokkeren hackers systemen om losgeld te eisen.

Meerdere zorginstellingen in Nederland hebben te maken met de gevolgen van de hack bij ChipSoft. Daarom hebben sommige instellingen maatregelen genomen, zoals het verbreken van de dataverbinding.