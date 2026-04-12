“Maandag veel bewolking, vanaf dinsdag flinke opklaringen en oplopende temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

Na een aantal dagen met flink wat bewolking laat vanaf komende dinsdag de zon zich weer vaker zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat ook de temperatuur in de lift.

“Maandag is er veel bewolking met af en toe een waterig schijnend zonnetje”, vertelt Kamphuis. “Later in de middag vooral ten oosten van de stad kans op wat regen. Het wordt 15 graden bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en liggen de minima rond de 3 graden waarbij er kans is op grondvorst.”

"Dinsdag is het rustig weer. Het blijft droog en tijdens flinke opklaringen wordt het 15 graden. Ook woensdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Het wordt dan een graad of 17."