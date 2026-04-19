“Maandag toenemende bewolking en lichte regen, vanaf dinsdag meer zon”

Op maandag heeft de bewolking nog de overhand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis laat de zon zich vanaf dinsdag vaker zien waarbij het op woensdag 15 graden kan worden.

“Maandagochtend is er af en toe zon, maar de bewolking neemt vanuit het oosten toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het dan ook overwegend bewolkt met zo nu en dan lichte regen. Het wordt 9 of 10 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is het helder en koelt het af tot dichtbij het vriespunt met lokaal grondvorst.”

“Op dinsdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het blijft droog en bij een matige noordoostenwind wordt het 13 graden. In de nacht naar woensdag minima dichtbij nul en op uitgebreide schaal grondvorst.”

“Woensdag wordt het met flink wat zon nog wat zachter en ligt de middagtemperatuur rond 15 graden. Later op de dag volgt vanuit het noorden meer bewolking. Voor het weer de rest van de week en een vooruitblik op Koningsdag? Kijk op de weerpagina of luister naar het radioweerbericht dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”