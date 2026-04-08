Maaien Dinkelpark was menselijke fout: “Betreurenswaardig en excuses aangeboden aan bewoners”

Foto: Rick Middelbos

Het maaien van een bloemenrijk grasveld in het Dinkelpark in de Rivierenbuurt is een menselijke fout geweest. Dat erkent wethouder Mirjam Wijnja (PRO) van Stadsbeheer naar aanleiding van vragen uit de raad. Volgens de wethouder wordt er hard gewerkt aan betere informatievoorziening om dergelijke missers in de toekomst te voorkomen.

“Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik vragen over dit onderwerp hoef te beantwoorden”, vertelde Wijnja aan het begin van haar betoog. Ze benadrukte dat er binnen de gemeente Groningen juist veel goed gaat wat betreft biodiversiteit. “Met ons nieuwe beleid sturen we veel meer op waarden als klimaatadaptatie en natuur, waardoor we op veel plekken minder maaien. We maken de overstap van traditioneel beheer naar waardegestuurd beheer. In het Dinkelpark is dit echter niet goed gegaan. Dat is betreurenswaardig, zeker omdat er op een ongunstig moment gemaaid is, midden in de voorjaarsbloei.”

Ecologische schade

De gevolgen in het park zijn groot. “Aan de randen kun je nog net zien hoe het eruitzag”, vertelt ecoloog Middelbos, terwijl hij wijst op de overgebleven hondsdraf en paarse dovennetel. “Er stonden hier veel pinksterbloemen, maar die zijn allemaal weg. Dat er aan de zijkanten nog wat staat, komt simpelweg omdat de grote maaimachine er niet bij kon.”

Niet alleen het maaien zelf is een probleem; het feit dat het maaisel is blijven liggen, baart de ecoloog zorgen. “Dit maaisel zit vol voeding die nu de grond intrekt. Hierdoor wordt de bodem zo voedselrijk dat deze de komende jaren gedomineerd zal worden door brandnetels en grassen zoals de gestreepte witbol. De diversiteit verdwijnt en maakt plaats voor een monocultuur.” Zelfs een bloemenweide die door buurtbewoners was aangelegd, is volledig platgemaaid. “Dit is echt desastreus voor de levenscyclus van insecten”, aldus Middelbos.

Kloof tussen beleid en uitvoering

De Partij voor de Dieren zette het onderwerp op de politieke agenda. “Met het beleid ‘Maai Minder’ zijn stappen gezet, maar in de praktijk zien we dat er in het Dinkelpark nog veel verbetering mogelijk is”, stelt raadslid Bart Hekkema. Hij wil weten hoe het college de kloof tussen het papieren beleid en de uitvoering buiten op straat gaat dichten.

Wethouder Wijnja legt uit dat de oorzaak ditmaal bij de aansturing lag. “De afgelopen jaren werd het maaien in het Dinkelpark uitgevoerd door de eigen wijkpost en dat ging goed. Dit keer is er echter een externe aannemer ingeschakeld die werkte met een verouderde kaart. Op die kaart stond het beheertype ‘bloemrijk gras’ niet aangegeven. Het laat zien hoe kwetsbaar de uitvoering is; een kleine fout op papier heeft grote consequenties in het veld.”

Excuses

Inmiddels heeft de gemeente contact gehad met de bewonersorganisatie om excuses aan te bieden. Het maaisel dat nog in het park ligt, wordt deze week alsnog afgevoerd om verdere verrijking van de grond te voorkomen. De verwachting is ook dat er geen blijvende schade is aangericht. Wel kan het zo zijn dat sommige soorten bloemen later tot bloei zullen komen. We blijven de situatie echter in de gaten houden en waar nodig gaan we dit herstellen.”

Volgens Wijnja wordt er nu doorlopend gewerkt aan het actualiseren van alle maaikaarten. “Deze kaarten zijn essentieel voor de werkvoorbereiding. De informatie op de kaarten vertellen waarom we juist wel iets doen óf juist niet. Onze inschatting is dat dit gaat helpen. Daarnaast willen we ook meer de kennis gaan gebruiken. De afgelopen jaren zag je dat het onder het beheer van de wijkpost wel goed ging. Die kennis is belangrijk om op alle plekken op die manier te maaien zoals is afgesproken.”