Lycurgus wint eerste duel in halve finale van Dynamo

De volleyballers van Lycurgus zijn zondagmiddag de halve finale van de play-offs om de landstitel begonnen met een 3-0 thuisoverwinning op Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

Hoewel de gasten dus geen setpunt wisten te pakken, waren de verschillen in de eerste twee sets klein. Die eindigden in 25-22 en 28-26. De derde set was wél duidelijk voor de Groninger volleyballers: 25-16.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Lycurgus. De tweede wedstrijd is komende woensdag, in Apeldoorn. Als Lycurgus die wedstrijd wint, plaatst de ploeg van coach Sam Gortzak zich voor de finaleserie. Wint Dynamo, dan is er komende zondagmiddag een beslissingswedstrijd in de topsporthal van het Alfa-college.