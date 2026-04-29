Lycurgus verliest eerste wedstrijd in play-offs om landskampioenschap

De volleyballers van Lycurgus hebben woensdagavond de eerste wedstrijd in de play-offs om landskampioenschap verloren van Orion Stars. Daar had de regerend landskampioen wel vijf sets voor nodig. Lycurgus won de eerste en de derde set: 3-2.

In een volle SaZa Topsporthal lieten de Groningers al in de eerste set merken dat ze niet van plan waren het de thuisploeg makkelijk te maken. Orion won dit seizoen al de supercup en beker en kan voor de derde keer op rij landskampioenschap worden. Dat Lycurgus als underdog de finale-reels van de play-offs in zou gaan was dus duidelijk.

Toch pakte Lycurgus de eerste setwinst in Doetinchem. Orion opende de score, maar Lycurgus kwam bij 7-8 op voorsprong en wist vervolgens de hele set te voorkomen dat de thuisploeg die weer overnam: 25-27.

Tweede en derde set

De tweede set nam Orion Stars direct de leiding, hoewel Lycurgus de thuisploeg lang goed kon bijbenen – bij 11-12 kwamen de Groningers even op voorsprong – liepen de Doetinchemmers aan het einde van de set steeds verder uit: 25-20.

In de derde set snelde Orion naar een 4-1 voorsprong, waardoor Lycurgus-coach Sam Gortzak zijn team met een vroege time out naar de kant haalde. Met succes, want Lycurgus kon weer aanhaken en ging het de rest van de set aardig gelijk op. Maar Lycurgus drong langzaam en kwam bij 18-19, 19-20, 20-21 en 22-23 op voorsprong, wat een spannende slotfase van de derde set opleverde. Lycurgus kwam bij 23-24 op set-point en trok daarna aan het langste eind: 25-23.

Vierde én vijfde set

De vierde set leek net zo spannend te worden als de voorgaande, maar bij 13-13 vond Orion een extra vaatje om uit te tappen en liep het snel uit naar 20-14. Een te groot verschil om te overbruggen, al liep Lycurgus met Jo Sunde, Lars Geerlings en Tieme de Jong binnen de lijnen nog een beetje in. De setwinst ging uiteindelijk naar Orion, dat met 25-19 een vijfde set afdwong.

Die extra set leek voor Lycurgus een set te veel te zijn. Bij 8-4 in het voordeel van Orion werd er gewisseld van speelhelft. Daarna vocht Lycurgus zich terug in wedstrijd en kwam bij 13-14 zelfs op match-point, Orion trok de stand echter weer gelijk. Een mislukte service van Wouter ter Maat van Orion zette Lycurgus opnieuw op match-point. Maar wederom kwamen de teams op gelijke hoogte. Bij 15-16 volgde het derde match-point van Lycurgus, bij 16-17 de vierde. Maar Lycurgus verzaakte de wedstrijd op de streep te trekken. Bij 18-17 kwam de thuisploeg voor het eerst op match-point en die lukten dat wel: 19-17.

Komende zondag treffen de teams elkaar in het Alfa-college sportcentrum. De wedstrijd begint om 13:30.