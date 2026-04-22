Lycurgus naar finale play-offs na winst in Apeldoorn

De volleyballers van Lycurgus hebben zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de play-offs om het landskampioenschap. Na de thuiszege van afgelopen zondag (3-0) waren de Groningers ook in Apeldoorn te sterk voor Draisma Dynamo: 1-3.

Net als afgelopen zondag ging het woensdagavond niet vanzelf. In de volleybalhal van Omnisport Apeldoorn begonnen de Groningers met een overtuigende winst in de eerste set (19-25). Daarna liet Dynamo zien er zeker nog een wedstrijd van te willen maken, wat voor de neutrale kijker een aantrekkelijke en spannende tweede set opleverde. Vooral verdedigend zorgde Lycurgus voor een aantal spectaculaire acties. Na drie setpoints voor Lycurgus en vier voor Dynamo trok de thuisploeg toch aan het langste eind. Met 32-30 stond de setstand dus weer gelijk (1-1).

Het leverde wederom een spannende derde set op, die Lycurgus met 23-25 wist te winnen. Maar waar Dynamo na twee verloren sets in Groningen er geen wedstrijd meer van kon maken, lukte dat in Apeldoorn wel. Bij 21-23 riep coach Sam Gortzak zijn mannen naar de kant om ze nog een keer op scherp te zetten. Daarna trok Lycurgus de set en de wedstrijdwinst over de streep: 22-25.

Lycurgus speelt de finale in een ‘best-of-5’. Die begint op woensdag 29 april in Doetinchem tegen Orion Stars, dat Sliedrecht Sport uitschakelde in de halve finale.