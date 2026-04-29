Lycurgus begint aan ‘best-of-5’ om de nationale titel

De volleyballers van Lycurgus beginnen deze woensdagavond aan de finale-serie om het landskampioenschap.

Lycurgus speelt de finale in een ‘best-of-5’ tegen Orion Stars uit Doetinchem. Het team dat drie duels wint, is landskampioen. Het eerste duel, deze woensdagavond, is een uitwedstrijd. Komende zondag 3 mei volgt een thuisduel. Een week later wordt de serie voortgezet in Doetinchem. Mocht het nodig zijn, volgt op donderdag 14 mei een vierde wedstrijd (in Groningen) en op zondag 17 mei het vijfde en laatste duel (in Doetinchem).

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Lycurgus voor het eerst de landstitel won, op 24 april 2016. De Groningers wonnen dat jaar eveneens de beker en de supercup. Ook in 2017 en 2018 werd Lycurgus landskampioen.