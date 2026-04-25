Locaties Kids2b krijgen nieuwe inrichting

De locaties van Kids2b in de provincie krijgen een grote make-over. Inmiddels is een groot deel van de ruim dertig locaties al aangepakt, waarbij onlangs de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang (BSO) in Thesinge onder handen werd genomen.

De plannen voor deze grootschalige vernieuwing stammen uit 2024. Alle locaties krijgen stap voor stap een nieuw interieur dat is ontworpen door een pedagogisch coach. Het doel van de nieuwe inrichting is om een omgeving te creëren die kinderen nog meer uitnodigt tot spel en creativiteit.

Natuurlijk Thuis

De ruimte in Thesinge is ingericht volgens het ‘Natuurlijk Thuis’-principe. Hierbij is gekozen voor een rustige basis van wit en blank hout. Deze rustige uitstraling is een bewuste keuze; waar felgekleurde materialen soms de richting van het spel al bepalen, nodigen neutrale materialen zoals blankhouten blokken kinderen juist uit om hun eigen fantasie te gebruiken. Nieuwe vloerkleden en planten zorgen in de ruimte voor een warme, huiselijke sfeer.

Ook de indeling is veranderd. De poppenhoek, de bouwhoek en de tafels kregen een nieuwe plek en het themabord staat nu centraal in de ruimte. Juf Susanna laat aan nieuwsblad Garmer & Thesinger weten dat de veranderingen direct effect hebben: het valt haar op dat de kinderen gemakkelijker tot spel komen en de ruimte creatiever gebruiken. Naast het meubilair is ook het speelgoed deels vernieuwd.

Buiten zijn er eveneens stappen gezet. Zo wordt er inmiddels gebruikgemaakt van het schuurtje van dorpshuis Trefpunt voor het opbergen van buitenspeelgoed zoals loopfietsen en traptrekkers. Ook is er een nieuwe moestuinbak geplaatst waar de kinderen zelf mee aan de slag kunnen.