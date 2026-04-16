Levensverhalen verteld tijdens rondleiding op Joodse begraafplaats

Synagoge Groningen biedt op donderdag 30 april een bijzondere rondleiding aan op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan.

Slechts enkele slachtoffers van het oorlogsgeweld en de Holocaust kregen een graf of herinneringssteen op de begraafplaats. Hun levensverhalen staan centraal tijdens de rondleiding van 75 tot 90 minuten.

Een aantal graven is heel herkenbaar, vanwege de witte natuurstenen grafzerken. Dat geldt niet voor andere graven, zoals dat van militair Ephraim de Behr. Hij sneuvelde op 14 mei 1940. Ooit lag zijn helm op het graf, maar nu niet meer. Ook ligt de kleine Bernard Arie Cohen uit Den Bosch hier begraven. Deze en andere levensverhalen worden gedeeld tijdens de rondleiding.

De rondleiding start op donderdag 30 april om 14.00 uur. Vanwege het beperkte aantal deelnemers is aanmelding noodzakelijk. Dat kan via via de website van Synagoge Groningen. Heren dienen een hoofdbedekking te dragen. Eten en drinken is niet toegestaan op de begraafplaats. Deelname is gratis.