Leerlingen en uitwisselingsstudenten Harens Lyceum bedreigd en vernederd

Meerdere leerlingen van het Harens Lyceum en uitwisselingsscholieren uit Spanje zijn maandag bedreigd en vernederd, zo meldt RTV Noord.

Volgens de school vonden er twee incidenten plaats. In beide gevallen werden leerlingen op straat aangesproken door onbekende personen en bedreigd met een mogelijk vuurwapen. Bij het eerste incident, in de buurt van het station, werd een groep Catalaanse scholieren gedwongen om te knielen en excuses te maken. Dit werd gefilmd.

Later op de dag gebeurde iets soortgelijks bij de Albert Heijn in het centrum van Haren, dit keer met meerdere daders en ook Nederlandse leerlingen.

De school heeft direct de politie ingeschakeld. Die heeft verklaringen opgenomen. Volgens het Harens Lyceum hebben de daders geen band met de school. De betrokken leerlingen zijn opgevangen en naar omstandigheden gaat het goed met hen. Ouders in Nederland en Spanje zijn geïnformeerd. De school roept leerlingen op om zich voorlopig niet alleen te verplaatsen, maar in groepen.