Langdurige stremming Hoofdstation duidelijk terug te zien in NS-cijfers rond reisgedrag over vorig jaar

Het aantal treinreizigers op station Groningen Europapark steeg het afgelopen jaar flink door de maandenlange stremming van het treinverkeer richting het Hoofdstation. Dat blijkt uit de in- en uitstapcijfers van de NS, die de treinvervoerder dinsdag publiceerde.

Station Groningen Europapark kreeg in de periode van 10 mei tot en met 12 juli 2025 zo’n 75 procent meer NS-reizigers te verwerken. Reizigers hadden in deze periode Europapark als enige manier om met een trein richting Zwolle, Amersfoort en de Randstad te reizen. Over het hele jaar 2025 zorgde dat voor een gemiddelde van 2.987 in- en uitstappers per dag op Europark bij de NS. Het jaar ervoor was dat dagelijks slechts 1.705. Als gevolg van de werkzaamheden aan het spoor daalde het aantal NS-reizigers op het Hoofdstation logischerwijs, van gemiddeld 16.064 in- en uitstappers per dag in 2024 naar 14.265 in het afgelopen jaar.*

In de zomer van vorig jaar werd er 64 dagen lang dag en nacht gewerkt aan het Hoofdstation. Er zijn nieuwe sporen en bovenleidingen aangelegd en de perrons zijn grotendeels vernieuwd. Door deze grote klus lag het treinverkeer naar het station stil. Sindsdien is het station geen kopstation meer, maar een doorkoppelstation. Treinen van Arriva kunnen nu doorrijden via Groningen, bijvoorbeeld tussen verschillende regionale lijnen. Het station is nog niet helemaal af. Aan de zuidkant wordt nog gewerkt aan een nieuw busstation. Ook komen er een fietsenstalling onder het station, een nieuwe fietstunnel en pleinen rond de perrons. Als alles volgens planning verloopt, is het Hoofdstation eind dit jaar helemaal klaar.