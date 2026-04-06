Kavelprijzen stijgen hard maar niet in Groningen, provincie heeft goedkoopste vierkante meters nieuwbouwgrond

Bouwterrein Suikerzijde

De prijzen van nieuwbouwkavels zijn in 2025 flink gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Maar in Groningen blijven zowel de prijsstijging als de prijs per m² relatief laag. Een vierkante meter bouwgrond is in onze provincie het goedkoopst van Nederland, slechts twintig procent van de prijs in de duurste provincie.

Nederlandse nieuwbouwkavels voor particuliere eengezinswoningen waren in 2025 gemiddeld 13,6 procent procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging neemt al sinds eind 2023 elk kwartaal toe. Maar in Groningen blijft die stijging duidelijk achter. In 2025 gingen de prijzen bij ons maar met 8,9 procent omhoog. Alleen in Overijssel en Zeeland was de prijsstijging nog kleiner. In Drenthe stegen de kavelprijzen het hardst, met 23,1 procent.

Ook de prijs per vierkante meter ligt in Groningen laag. Gemiddeld kost een bouwkavel in onze provincie 384 euro per vierkante meter, de laagste prijs van alle provincies. Ter vergelijking: in Utrecht is een kavel met gemiddeld 1.412 euro per vierkante meter het duurst van Nederland. Ook in Zuid-Holland en Noord-Holland liggen de prijzen ruim boven de 1.000 euro per vierkante meter.

Niet alleen per regio zijn er verschillen. Ook het type woning speelt een rol. Kavels voor tussenwoningen werden in 2025 het duurst, met een stijging van 17,5 procent. Kavels voor twee-onder-een-kapwoningen stegen het minst in prijs.