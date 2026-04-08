Kosten door schade aan gemeentelijk eigendom tijdens jaarwisseling verdubbeld

De gemeente moest, in de weken na de afgelopen jaarwisseling, een stuk dieper in de buidel tasten om schade aan gemeentelijk eigendom te herstellen.

De schade aan gemeentelijke eigendommen bedroeg 115.000 euro, laat burgemeester Kamminga woensdag weten in een brief aan de gemeenteraad. Dat is ruim 55.000 euro meer dan een jaar eerder. De grootste kosten komen volgens het college door een compleet afgebrande speeltuin in Beijum en een vernielde parkeerautomaat in het centrum.

Ook de inzet van hulpdiensten bracht extra kosten met zich mee. De politie maakte ongeveer 64.500 euro extra kosten ten opzichte van een normale stapavond en voor de brandweer lag de extra inzet rond de 10.000 euro. Daarnaast gaf WIJ Groningen ongeveer 15.000 euro uit aan extra inzet van jongerenwerkers. Voor handhaving werd zo’n 8.000 euro extra uitgegeven.

Minder incidenten dan jaar eerder

De forse gemeentelijke kosten qua voorbereiding zorgden wel voor minder incidenten dan tijdens de jaarwisseling van 2024 naar 2025, in totaal 358 meldingen tegenover 499 een jaar eerder.

Tijdens de jaarwisseling kwamen bij de brandweer 125 meldingen binnen. Van agressie tegen brandweerlieden was dit jaar geen sprake, aldus Kamminga. Het Multi Surveillance Team handelde het grootste deel van de meldingen afgehandeld en de brandweer rukte vooral uit voor grotere buitenbranden. Zeven mensen werden tijdens de afgelopen jaarwisseling aangehouden en er werd meer dan 420 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Ook de ziekenhuizen in Groningen hadden het druk. Er werden meerdere vuurwerkslachtoffers behandeld en ook mensen die te veel alcohol of drugs hadden gebruikt. In het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis werden veertien patiënten geholpen, onder wie relatief veel jonge kinderen.

Vuurwerkverbod

Voor de aanstaande jaarwisseling richt de gemeente haar blik vooral naar Den Haag, waar dit jaar hoogstwaarschijnlijk een landelijk verbod op consumentenvuurwerk wordt goedgekeurd. Hoewel de algemene verwachting is dat de jaarwisseling daardoor ‘veiliger, schoner en rustiger’ verloopt, zullen vuurwerkfanaten waarschijnlijk de eerste paar jaarwisseling zonder vuurwerk een ‘gewenningsperiode’ nodig hebben. Het Stadhuis verwacht logischerwijs dat er daarom ook tijdens de komende jaarwisselingen nog illegaal vuurwerk zal worden afgestoken.

Om daar iets aan te doen, onderzoekt de gemeente (als het daar vanuit Den Haag ruimte voor krijgt) of de burgemeester aan bepaalde organisaties ontheffingen mag verlenen, bijvoorbeeld om gezamenlijk een professionele vuurwerkshow te organiseren. Tegen de zomervakantie moet daarover meer duidelijk worden.