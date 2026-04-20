Koninklijke onderscheiding voor RUG-hoogleraar Brigit Toebes

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Brigit Toebes, hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is vrijdag gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau door loco-burgemeester Mirjam Wijnja. Deze uitreiking vond plaats tijdens de presentatie van Toebes’ nieuwe boek ‘Dat maak ik zelf wel uit’.

In Toebes’ werk staan mensenrechten en gezondheid centraal, met name als het gaat om een omgeving die niet ziekmakend is. In 1999 schreef ze al een belangrijk boek over het recht op gezondheid en ze geeft nog steeds regelmatig advies aan de Verenigde Naties over het klimaat en de zorg. Tien jaar geleden richtte Toebes het Groningen Centrum voor Gezondheidsrecht op. Daarnaast was ze twee jaar directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health.

Het doel in Toebes’ werk is dat mensen meer gezonde jaren hebben, ook als dat indruist tegen economische winst. Mede daarom strijdt Toebes in haar werk tegen ongezonde producten en ongezond gedrag. De hoogleraar zet zich in om roken, alcoholgebruik en ongezond eten tegen te gaan. Volgens de universiteit heeft ze er daardoor al voor gezorgd dat Groningen de eerste stad is met rookvrije zones op straat. De RUG roept Toebes ook vanwege haar strijd tegen hoge prijzen van medicijnen.

“Daarnaast heeft ze een scherp oog voor talentvolle studenten en jonge onderzoekers”, schrijft de RUG over Toebes. “Ze adviseert en helpt hen graag, onder andere door haar grote netwerk beschikbaar te stellen. Voor vele collega’s, promovendi en studenten is ze altijd een warme en betrokken mentor geweest: een mentor die collega’s graag in het zonnetje zet, mensen ruimte geeft en aanmoedigt en altijd oog heeft voor haar omgeving en haar team, ook in moeilijke tijden.”