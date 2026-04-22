Koningsspelen bij de Quintusschool in Glimmen

Het schoolplein bij de Quintusschool in Glimmen kleurde vandaag oranje. Op deze zonnige woensdag vonden daar de Koningsspelen plaats. Kinderen uit alle klassen deden mee.

Er waren op het schoolplein verschillende activiteiten georganiseerd. Zo waren er oud-Hollandse spelletjes, hockey, freerunnen, een stormbaan, skippyballen en veel gezellige muziek. Een meisje uit groep zeven vertelt: “Ik vind freerunnen het allerleukst. Helaas heb ik wel twee keer verloren, maar alsnog was het het leukst!”

De gymdocent heeft het merendeel van deze Koningsspelen voorbereid. “Naast de spellen hebben we ook iets bedacht voor de kleine motoriek.” Hierdoor was er voor iedereen wat wils, en dat resulteerde in een ontzettend leuke dag voor de kinderen.